Лучкевич озвучил свою цель в Динамо

Защитник Валерий Лучкевич прокомментировал подписание контракт с Динамо до конца текущего сезона.

По словам футболиста, он ставит перед собой цель доказать, что может остаться в киевской команде на более длительный период.

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"Вариант с этим переходом появился вчера, после слов агента, что меня хочет Динамо Киев, я дальше уже ничего не слушал. Просто сказал "да", и все решилось очень быстро.

К счастью, я уже опытный футболист, конечно, потребуется немного времени, чтобы вернуть 100% кондиций. Но это займет не так много времени, потому что я уже хорошо знаю свой организм и не могу дождаться уже первой тренировки.

Конечно, у Динамо других задач нет - только чемпионство. Не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. С детства знаю, что Динамо всегда чемпион.

У меня задача за этот период показать и доказать руководству и тренерскому штабу, что готов здесь остаться, конкурировать и помогать команде бороться за титул.

Динамо - это гранд украинского футбола, поэтому за ним всегда внимательно следил и болел. Плюс Динамо выступало в еврокубках, поэтому матчи всегда смотрел.

Я знаком со многими игроками "бело-синих". С некоторыми играл вместе, в частности, с Пихаленком, Рубчинским, Дубинчаком. Бражко - вообще мой земляк. В общем, всех ребят хорошо знаю, поэтому долго знакомиться не нужно", - приводит слова Лучкевича официальный сайт Динамо.

Ранее тренер Динамо назвал ориентировочные сроки восстановления защитника Александра Тымчика.

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