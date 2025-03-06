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Тренер Динамо назвал ориентировочные сроки восстановления Тымчика

Шовковский озвучил неутешительный прогноз по поводу возвращения защитника.
Сегодня, 19:44
Александр Тымчик / Getty Images
Александр Тымчик / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал о состоянии защитника Александра Тымчика, о травме которого стало известно перед матчем 20-го тура украинской Премьер-лиги с ЛНЗ (2:1).

После поединка наставник "бело-синих" сообщил, что 28-летнему футболисту на восстановление от мышечного повреждения потребуется около полутора месяца.

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"У нас сложилась такая ситуация. Александр Тымчик, я думаю, выбыл где-то минимум на месяца полтора", - сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

Таким образом, защитник точно не поможет сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций с Бельгией, которые состоятся 20 и 23 марта.

В нынешнем сезоне Тымчик провел за Динамо во всех турнирах 23 матча, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Динамо объявило о подписании защитника Валерия Лучкевича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Шовковский Александр Тымчик

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