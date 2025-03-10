Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Валерий Лучкевич не выдержал нагрузок киевлян.
Футболист Валерий Лучкевич несколько дней назад перешел в Динамо Киев.
Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что новичок киевлян получил повреждение на тренировке.
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"Вчера на тренировке Лучкевич попал под динамовский темп и под требования динамовские. И сошел.
Говорят, какая-то мышечная травма. Не знаю, насколько серьезная. Но сошел человек с тренировки", – сказал Вацко.
29-летний правый защитник перешел в Динамо на правах свободного агента после ухода из Колоса. В текущем сезоне на его счету три матча без результативных действий.
Напомним, Шахтер оформил очередной громкий трансфер.
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