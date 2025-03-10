Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера

Футболист Валерий Лучкевич несколько дней назад перешел в Динамо Киев.

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что новичок киевлян получил повреждение на тренировке.

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"Вчера на тренировке Лучкевич попал под динамовский темп и под требования динамовские. И сошел.

Говорят, какая-то мышечная травма. Не знаю, насколько серьезная. Но сошел человек с тренировки", – сказал Вацко.

29-летний правый защитник перешел в Динамо на правах свободного агента после ухода из Колоса. В текущем сезоне на его счету три матча без результативных действий.

Напомним, Шахтер оформил очередной громкий трансфер.

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