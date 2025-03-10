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Футбол

Шахтер оформил очередной громкий трансфер

Чемпион Украины подписал еще одного перспективного латиноамериканца.
Сегодня, 16:54
Алиссон Сантана / Getty Images
Алиссон Сантана / Getty Images

"Горняки" объявили о соглашении с бразильским Атлетико Минейро. Вингер Алиссон Сантана присоединился к Шахтеру, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний фланговый исполнитель стоил дончанам ориентировочно 14 млн евро. Алиссон заключил с Шахтером контракт до конца 2029 года. В рядах "горняков" он будет выступать под 30-м номером.

Уроженец Кашуэйриньи дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2023. С тех пор он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Алиссон также сыграл 8 поединков (1 гол) за сборную Бразилии U-20.

Кстати, ранее УПЛ раздала награды тура середнякам чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Атлетико Минейро Алиссон Сантана

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