Середняки УПЛ забрали призы тура

Определились лучшие футболисты и тренер очередного тура. Награды достались представителям луганской Зари и киевского Левого Берега, сообщает официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "черно-белых" Петар Мичин – лучший игрок 20-го тура. Серб обеспечил Заре домашнюю победу над столичной Оболонью (2:1). Хавбек оформил дубль, а луганский коллектив поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

В свою очередь Виталий Первак – лучший тренер в отчетном туре. "Аисты" под его руководством одолели ровенский Верес (2:0). Голами за киевлян отличились Вовченко (в свои ворота) и Шастал. Левый Берег вышел на 10-ю позицию в УПЛ.

В символическую сборную 20-го тура попали представители тех же Зари и Левого Берега, а также футболисты криворожского Кривбасса, киевского Динамо, житомирского Полесья и Александрии. В схеме 4-3-3 команда выглядит так: Клищук – Тронтель, Семенов, Романчук, Вивчаренко – Шепелев, Мичин, Андриевский – Гуцуляк, Батиста, Шастал.

К слову, защитник Шахтера Арройо получил дебютный вызов в сборную Боливии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!