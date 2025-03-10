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Середняки УПЛ забрали призы тура

Эксперты определили лучших по итогам 20-го тура отечественной Премьер-лиги.
Сегодня, 12:34
Дмитрий Шастал и Виталий Первак / ФК Левый Берег
Дмитрий Шастал и Виталий Первак / ФК Левый Берег

Определились лучшие футболисты и тренер очередного тура. Награды достались представителям луганской Зари и киевского Левого Берега, сообщает официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "черно-белых" Петар Мичин – лучший игрок 20-го тура. Серб обеспечил Заре домашнюю победу над столичной Оболонью (2:1). Хавбек оформил дубль, а луганский коллектив поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

В свою очередь Виталий Первак – лучший тренер в отчетном туре. "Аисты" под его руководством одолели ровенский Верес (2:0). Голами за киевлян отличились Вовченко (в свои ворота) и Шастал. Левый Берег вышел на 10-ю позицию в УПЛ.

В символическую сборную 20-го тура попали представители тех же Зари и Левого Берега, а также футболисты криворожского Кривбасса, киевского Динамо, житомирского Полесья и Александрии. В схеме 4-3-3 команда выглядит так: Клищук – Тронтель, Семенов, Романчук, Вивчаренко – Шепелев, Мичин, Андриевский – Гуцуляк, Батиста, Шастал.

К слову, защитник Шахтера Арройо получил дебютный вызов в сборную Боливии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря Левый Берег Виталий Первак Петар Мичин

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