Клуб УПЛ подписал участника Чемпионата мира

Черкасский ЛНЗ усилил линию атаки молодым вингером.

Как сообщает пресс-служба «фиолетовых», к команде присоединился Джевисон Беннетт из Сандерленда. Переход состоялся на правах полноценного трансфера.

По данным Transfermarkt, Беннетт стоил 500 тысяч евро, при том, что, тот же сайт оценивает его в 900 тысяч евро.

Отметим, что Джевисон является действующим игроком сборной Коста-Рики, в частности, он играл и на Чемпионате мира в Катаре, выйдя в старте в первом туре и выходя на замену во втором и третьем матчах группового этапа.

Напомним, что на ISPORT доступны все трансферы УПЛ.

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