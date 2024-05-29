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Полесье объявило об уходе Бойко

Украинский футболист стал свободным агентом.
Сегодня, 11:50
Денис Бойко / УПЛ
Денис Бойко / УПЛ

Полесье объявило в соцсетях об уходе голкипера Дениса Бойко.

"Благодарим Дениса за вклад и переданный опыт, который он принес в нашу команду. И отдельное спасибо за две серии послематчевых пенальти в нынешнем розыгрыше Кубка Украины", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, 36-летний футболист присоединился к команде прошлым летом на правах свободного агента. По итогам нынешнего сезона УПЛ на счету голкипера 8 сухих матчей в 24 играх.

Ранее сообщалось, что Полесье объявило об уходе трех футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Бойко ФК Полесье

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