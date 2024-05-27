Полесье объявило об уходе трех футболистов
Житомирский клуб не стал подписывать полноценные соглашения с игроками.
Полесье официально сообщило о прекращении сотрудничество с тремя арендованными футболистами.
Житомирский клуб не нуждается в услугах полузащтников Иван Петряка, Яссина Фортюне, а также защитника Никиты Кравченко.
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"Клуб благодарен футболистам за их вклад в достижение клуба и желает дальнейших успехов в карьере. Вместе мы написали отличную страницу в истории нашего клуба!".
Отметим, что Петряк принадлежит Шахтеру, Фортюне - Сьону, а Кравченко - Динамо.
Ранее президент Полесья анонсировал первые летние подписания клуба.
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