Полесье объявило об уходе трех футболистов

Житомирский клуб не стал подписывать полноценные соглашения с игроками.

Полесье официально сообщило о прекращении сотрудничество с тремя арендованными футболистами.

Житомирский клуб не нуждается в услугах полузащтников Иван Петряка, Яссина Фортюне, а также защитника Никиты Кравченко.

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"Клуб благодарен футболистам за их вклад в достижение клуба и желает дальнейших успехов в карьере. Вместе мы написали отличную страницу в истории нашего клуба!".

Отметим, что Петряк принадлежит Шахтеру, Фортюне - Сьону, а Кравченко - Динамо.

Ранее президент Полесья анонсировал первые летние подписания клуба.

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