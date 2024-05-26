Президент Полесья анонсировал первые летние подписания клуба

Президент Полесья Геннадий Буткевич анонсировал первые подписания житомирян в летнее трансферное окно.

Функционер сообщил, что клуб, который в следующем сезоне дебютирует в еврокубках, подпишет Даниила Бескоровайного из Кривбасса и Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко из Днепра-1.

Бескоровайный и Гуцуляк обойдутся Полесью каждый в 600 тысяч евро, а Бабенко перейдет в житомирский коллектив бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Полесье возглавил экс-тренер Днепра-1 U-19.

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