Имад Ашур - новый главный тренер Полесья

Специалист без опыта самостоятельной работы на взрослом уровне поведет команду в еврокубки.

Полесье на своем официальном сайте объявило имя нового главного тренера команды.

Новым наставником житомирского коллектива стал Имад Ашур, экс-тренер юношеской команды Днепра-1.

У 36-летнего специалиста нет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне. Днепр-1 U-19 под его руководством в этом году занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.

"Мы готовы к работе, имеем конкретные цели, у нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды. Вопрос результата - самое главное. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок и тогда будет результат", - сказал Ашур.

"Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс - это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в футбол, который мы рисуем в голове".

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Напомним, что прошедший сезон-2023/24 "зелено-желтые" начинали под руководством Юрия Калитвинцева. Однако в марте этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

До конца кампании команду довел Сергей Шищенко в качестве исполняющего обязанности главного тренера. По информации источника, Шищенко останется в клубе в новой должности.

По итогам Украинской Премьер-лиги Полесье заняло пятое место, которое позволит команде выступить в квалификации Лиги конференций следующего сезона.

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