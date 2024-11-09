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Экс-игрок сборной Украины ищет новый клуб и не хочет завершать карьеру

Голкипер может вернуться в большой футбол.
Сегодня, 14:27
Денис Бойко / Getty Images
Денис Бойко / Getty Images

Бывший вратарь киевского Динамо, Днепра, Полесья и других клубов Денис Бойко все еще не завершил игровую карьеру. Об этом сообщил сам футболист "Украинскому футболу".

36-летний Бойко с лета находится в статусе свободного агента, но не намерен завершать свою богатую карьеру.

"Денис Бойко – действующий футболист. В поисках клуба", - заявил сам игрок.

Ранее голкипер выступал и за границей (турецкий Бешикташ и испанская Малага). В составе национальной сборной Украины Бойко отыграл семь поединков, в которых пропустил семь голов.

Летом была информация, что Бойко может продолжить карьеру в харьковском Металлисте, который сейчас выступает в Первой лиге Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Бойко

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