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Новичок Ромы может покинуть клуб уже зимой

Матс Хуммельс готовится искать новую команду.
Сегодня, 17:20
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Защитник Ромы Матс Хуммельс намерен покинуть клуб, утверждает Николо Скира.

Такой информацией инсайдер поделился в своих социальных сетях.

Напомним, что немецкий ветеран присоединился к итальяскому клубу этим летом, но все еще дебютировал в новой команде.

Возможно, отстутствие игровой практики и вынудило Хуммельса задуматься о смене клуба. О причинах такого решения инсайдер отдельно не сообщал.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе установил личный антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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