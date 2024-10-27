Новичок Ромы может покинуть клуб уже зимой
Матс Хуммельс готовится искать новую команду.
Защитник Ромы Матс Хуммельс намерен покинуть клуб, утверждает Николо Скира.
Такой информацией инсайдер поделился в своих социальных сетях.
Напомним, что немецкий ветеран присоединился к итальяскому клубу этим летом, но все еще дебютировал в новой команде.
Возможно, отстутствие игровой практики и вынудило Хуммельса задуматься о смене клуба. О причинах такого решения инсайдер отдельно не сообщал.
Ранее также сообщалось, что Мбаппе установил личный антирекорд.
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