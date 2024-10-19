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Магнуссен: Не удивлен высокими позициями Хаас на спринте

Обновления болида сработали, как нужно.
Сегодня, 12:55
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Пилот Хаас Кевин Магнуссен заявил, что неудивлен успехами Хаас в Остине.

Напомним, что команда квалифицировалась на спринт на шестой и восьмой позициях.

По словам Магнуссена, они провели отличную работу над болидом, и в этот уик-энд у них все пошло прекрасно.

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"Весь день ситуация выглядела хорошо, так что я не слишком удивлен, что мы так высоко. Очень рад, что обе машины пробились в третий сегмент, а Нико просто идеально проехал заключительный круг. Шестое и восьмое места на старте спринта – достойное начало уик-энда.

Нико использует обновление, поэтому дополнительно приятно видеть его высоко, ведь мы хотим, чтобы болид становился быстрее – а я получу новинку после спринта. Хорошо, что мы разделили машины и собрали данные, это, безусловно, верное решение", – заявил Магнуссен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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