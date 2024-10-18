Ферстаппен против МакЛарен: 11 случаев, когда титулы пилотов и конструкторов делили команды-соперники

ISPORT рассказывает о том, как не все победы гонщиков в личном зачете приводили к сезонной победе команды.

В нынешнем сезоне Формулы-1 до сих пор жива интрига как в борьбе за титул чемпиона мира, так и в борьбе за Кубок конструкторов.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен по-прежнему лидирует в личном зачете за шесть Гран-при и три спринта до финиша сезона, а МакЛарен недавно обошел "быков" в командном зачете.

Противостояние Ред Булл и МакЛарен может привести к тому, что эти две команды разделят между собой два трофея.

Интересно, что за всю историю "королевы автоспорта" было всего одиннадцать подобных случаев, о которых ISPORT и собирается Вам рассказать (на основании материала Филлипа Хортона с официального сайт Ф1).

1958 год - самый первый Кубок конструкторов

Так уж вышло, что в первых восьми сезонах Формулы-1 Кубка конструкторов (КК) не существовало. Впервые он появился в 1958 году и сразу же попал в нашу категорию.

Выиграв четыре этапа из одиннадцати, чемпионом мира первый и последний раз стал пилот Феррари Майк Хоторн. А вот среди команд лучшим оказался Вануолл, за который выступали такие легенды, как Стирлинг Мосс, Тони Брукс и Стюарт Льюис-Эванс.

Майк Хоторн / Источник: Getty Images

Вануолл победил во времена, когда команда зарабатывала очки лишь за результат одного гонщика в гонке. У Феррари было всего две победы за сезон, а у британцев - целых шесть, что и сыграло ключевую роль в борьбе за КК.

Британский коллектив присоединился к Ф1 в 1954 году, но просуществовал недолго - сезон-1960 стал для него последним. Причем в двух последних сезонах команда выходила на старт всего по одному разу, и оба раза Брукс, единственный на тот момент пилот команды, не смог финишировать.

1973 год - трагедия Тиррелл в смертельный уик-энд

К финальной гонке сезона гонщик Тиррелл Джеки Стюарт (тогда еще не сэр) подходил, уже гарантировав себе третий, и как оказалось последний (потому что завершал карьеру), чемпионский титул.

Зато в КК борьба была не на шутку, ведь между Тиррелл и Лотусом было всего одно очко. Но в тот уик-энд это было не самым важным.

Дело в том, что во время квалификации Гран-при США в результате аварии погиб пилот Тиррелл Франсуа Север. Это привело к тому, что владелец команды Кен Тиррелл отказался от участия в гонке.

Север, Тиррелл и Стюарт / Источник: Getty Images

Это и помогло Лотусу выиграть Кубок конструкторов, так как заезд завершился победой его пилота, а именно Ронни Петерсена.

1976 год - великое противостояние Ханта и Лауды

Для тех, кто не застал времена Джеймса Ханта и Ники Лауды, фильм "Гонка" прекрасно передал уровень того противостояния.

После своей пятой победы в сезоне Лауда казался безоговорочным фаворитом на титул, который был бы для него вторым подряд. Но в Германии произошла всем известная авария, которая могла лишить австрийца жизни.

Пока Лауда находился в больнице, Хант, его главный конкурент, вернулся в борьбу.

Ники Лауда и Джеймс Хант / Источник: Getty Images

Все решалось в последней гонке сезона в Японии. Из-за сильного дождя Ники решил, что риск не стоит того, и отказался выходить на старт. А вот британец стартовал и финишировал третьим, что принесло ему титул чемпиона, опередив Лауду всего на один балл.

Но победу в командном турнире завоевала Феррари Лауды, которому очень помог напарник Джанклаудио "Клэй" Регаццони.

1981 год - разница в напарниках дала о себе знать

Как и в предыдущем случае, титул чемпиона среди пилотов разыгрывался в последней гонке сезона, которая прошла в Лас-Вегасе.

За чемпионскую корону боролись Нельсон Пике из Брэбема и Карлос Ройтеман из Уильямс.

Сам заезд для обоих претендентов завершился довольно таки слабо: Пике финишировал пятым, Ройтеман же вовсе оказался восьмым, что стало залогом победы бразильца в личном зачете.

Нельсон Пике / Источник: Getty Images

Но, снова же как и в предыдущем случае, роль напарников сыграла ключевую роль в победе Уильямс.

Алан Джонс, который годом ранее стал чемпионом, завоевал две победы за сезон, в то время как напарник Пике Эктор Ребаке полностью завалил сезон, не сумев даже квалифицироваться на Гран-при Монако. К тому же, в 9 из 14 Гран-при он не смог доехать до финиша.

1982 год - один из самых трагичных сезонов в истории

Изначально сезон-1982 обещал стать одним из самых интересных, но на деле все было невероятно ужасно.

На этапе в Бельгии погиб пилот Феррари Жиль Вильнев, в честь которого потом назовут трассу в Канаде. А на старте того самого канадского этапа погиб Риккардо Палетти.

В Германии Дидье Пирони мог повторить судьбу Вильнева, но отделался лишь переломами обеих ног, которые привели к завершению карьеры. Из-за конфликта после Фолклендской войны Карлос Ройтеман покинул Уильямс.

Все это привело к тому, что одиннадцать разных пилотов из семи разных команды хотя бы раз выиграли гонку. Причем никому не удалось сделать это более двух раз.

В итоге чемпионом стал Кеке Росберг (отец Нико Росберга, чемпиона 2016 года), который выиграл заезд в Швейцарии. Но из-за ухода Ройтемана команда лишилась сильного гонщика, а Дерек Дейли не смог в полной мере заменить аргентинца.

Кеке Росберг / Источник: Getty Images

После финала сезона Уильямс и вовсе оказался четвертым в командном зачете, который выиграла Феррари: Жиль Вильнев, Дидье Пирони, Патрик Тамбе и Марио Андретти принесли Скудерии очередной титул.

1983 год - и снова Феррари без чемпиона среди пилотов

Да, три года подряд титулы пилотов и конструкторов забирали разные команды. И вновь не повезло Феррари, которая второй год подряд стала лучшей среди команд.

Трагически потеряв Вильнева и Пирони, Скудерия сделала ставку на Патрика Тамбе и Рене Арну. Но по итогам сезона они заняли только четвертое и третье места соответственно.

Чемпионом же с перерывом в один год снова стал Нельсон Пике на своем Брэбеме, опередив Алена Проста всего на два очка из-за схожа француза в последней гонке сезона.

Нельсон Пике / Источник: Getty Images

Брэбем вполне мог претендовать и на Кубок конструкторов, но проклятие преследовало Риккардо Патрезе - десять сходов с дистанции в пятнадцати гонках.

1986 год - Прост против двух Уильямсов

Сезон-1986 завершился победой команды Уильямс, за которую тогда выступали Найджел Мэнселл и Нельсон Пике. Но этот праздник был омрачен трагедией: в том году основатель и владелец команды сэр Фрэнк Уильямс попал в автокатастрофу, которая парализовала его до конца жизни.

Мэнселл и Пике вели борьбу за победу в чемпионате, в то время как Ален Прост из МакЛарен со стороны наблюдал за войной напарников.

Нельсон Пике и Алан Прост / Источник: Getty Images

В последней гонке сезона Мэнселл, лидировавший в чемпионате, получил прокол и сошел. Из-за этого команда решила перестраховаться и поставить Пике свежие шины.

Этим и воспользовался Прост, выигравший Гран-при Австралии и завоевавший чемпионский титул с отрывом в два очка.

1994 год - гибель Сенны и первый титул Шумахера

Несмотря на то, что с годами безопасность в Формуле-1 становилась все лучше и лучше, это все равно не спасло Айртону Сенну от гибели в результате столкновения со стеной в Имоле.

Уильямс, за который выступал великий бразилец, сумел почтить его память победой в Кубке конструкторов. Более того, его напарник Деймон Хилл до самого конца претендовал на титул чемпиона.

Но в дело вмешался молодой Михаэль Шумахер на своем Бенеттоне. Немец в своем третьем полноценном сезоне в Ф1 отметился одним из самых скандальных моментов, когда в конце финала сезона он буквально выбил Хилла из гонки за чемпионство.

Михаэль Шумахер и Дэймон Хилл / Источник: Getty Images

Несмотря на то, что болид Шуми также не смог пересечь финишную черту, сход британца позволил ему выиграть титул с отрывом всего в одно очко.

1999 год - Хаккинен взял второй титул, Феррари готовилась к доминированию

По ходу 1999 года развернулась нешуточная борьбу за титул между Микой Хаккиненом (МакЛарен) и Михаэлем Шумахером (Феррари).

Но она завершилась сразу после того, как немец после неудачной атаки на напарника Эдди Ирвайна на Гран-при Великобритании получил двойной перелом ноги, из-за которого он пропустил следующие шесть этапов.

В отсутствие Шумахера, которого заменил Мика Сало из BAR, именно Ирвайн стал главным конкурентом Хаккинена за титул.

Как и ранее, чемпион определялся в последней гонке сезона, которую выиграл Мика, в то время как Эдди приехал к финишу третьим. Британец никогда ранее и после больше не был так близок к чемпионству.

Мика Хаккинен / Источник: Getty Images

Зато проблемы Дэвида Култхарда помогли Скудерии завоевать Кубок конструкторов с отрывом в четыре очка.

Это стало вторым самым минимальным отрывом за всю историю "королевских гонок". Далее итальянцы выиграют еще пять КК подряд.

2008 год - Хэмилтон разбил мечту Массы, последний титул Феррари

На данный момент в 21-м веке было всего два случая, когда титулы пилотов и конструкторов были выиграны разными коллективами. И первый из них случился в уже далеком 2008 году.

Тогда Фелипе Масса неожиданно стал претендентом на титул, несмотря на два схода в первых двух гонках кампании. А его соперником стал не его напарник Кими Райкконен, годом ранее ставший чемпионом, а молодой Льюис Хэмилтон, у которого финский гонщик и вырвал титул.

Болиды МакЛарен и Феррари сильно различались, что было заметно на этапах с разными конфигурациями. Это и сделало тот сезон таким интересным. Это привело к тому, что снова все решалось в последней гонке.

И, как всем прекрасно известно, Фелипе Масса стал чемпионом мира Формулы-1...на 30 секунд. Пока в боксах Скудерии все начали отмечать победу бразильца, будущий семикратный чемпион прошел Тимо Глока и поднялся на пятое место, которого было достаточно, чтобы стать чемпионом. Масса уступил Хэмилтону всего одно очко.

Льюис Хэмилтон / Источник: Getty Images

Таким образом победителя Кубка конструкторов должна была определить битва их напарников, которыми были финны.

И так как Райкконен стал третьим в личном зачете, а Хейки Ковалайнен - лишь седьмым, Феррари выиграла свой 16-й Кубок, что остается рекордом для Ф1.

Но он же (сейчас фанаты Феррари заплачут) остается для итальянской команды последним титулом на данный момент.

2021 год - самый скандальный финал сезона имени Майкла Маси

После многих лет доминирования Мерседес в борьбу за титул вмешался Макс Ферстаппен из Ред Булл. Он составил конкуренцию Льюису Хэмилтону, который намеревался выиграть свой восьмой титул и побить многолетний рекорд Михаэля Шумахера.

Но в судьбу вмешался гоночный директор Майкл Маси, которого фанаты Мерседес и личные фанаты британца проклинают и по сей день.

Финал сезона в Абу-Даби определял чемпиона, так как оба претендента подходили к нему с одинаковым количеством очков. За несколько кругов до финиша легенда Интернета Николас Латифи попал в аварию, чем вызвал на трассу машину безопасности.

Этим воспользовался Ред Булл, который поставил Ферстаппену свежие шины. Хэмилтон же остался на трассе в качестве лидера заезда.

На тот момент между претендентами находились круговые пилоты. И так как до конца заезда оставалось всего два круга, Маси разрешил лишь некоторым из них вернуться в круг с остальными, сделав так, чтобы между Ферстаппеном и Хэмилтоном не было никого.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Источник: Getty Images

В итоге Макс прошел Льюиса в пятом повороте и доехал до своего первого чемпионского титула. Мерседес в свою очередь подал протесты на результаты гонки и действия Маси.

Вскоре "серебряные стрелы" отказались от судебных разбирательств, по всей видимости, в обмен на увольнение Маси. После того, как пыль улеглась, многие признали, что Маси сделал то, что сделал, специально, чтобы создать интригу и шоу.

За счет того, что Валттери Боттас опередил Серхио Переса на 36 очков, Мерседес выиграл свой восьмой Кубок конструкторов подряд, установив новый рекорд. Но как и в предыдущем случае с Феррари, на данный момент это последний КК для немцев.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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