"Усик чрезвычайно уверен": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира Крис Алгиери прокомментировал реванш между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, ему сложно назвать однозначного фаворита, но он видит, что украинец подходит к поединку с невероятно уверенным настроем.

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"Я буду честен, я понятия не имею, как сложится реванш. Они оба отличные персонажи, феноменальные спортсмены и фантастические чемпионы. Я говорю, что знаю.

Я видел язык тела Усика, который показывает высшую степень уверенности. Он был на пресс-конференции в костюме убийцы, а дело сейчас идет к Хэллоуину, но посмотрите, как он поднес это фото Тайсону на подпись, посмотрите, как он стоял над ним. Он стоял там и убедился, что Тайсон сделает это, и он был очень близок к нему, некомфортно близок. Для меня это показывает силу.

Усик чрезвычайно уверен, он не такой, каким был ранее. Сейчас он сверхуверен, и тот факт, что он смог сделать это с Тайсоном Фьюри, с таким гигантом. А теперь этот гигант сидит там и подписывает фотографию, как Усик бьет его по лицу - для меня это отображает его силу.

В плане того, как пойдет этот бой и что случится в ринге - я не могу сделать точную оценку того, что произойдет. Но я могу вам сказать, что я увидел много силы в Усике на пресс-конференции", - сказал Алгиери в комментарии ProBoxTV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри назвал титул, за который никогда не будет драться.

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