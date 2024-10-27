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Фьюри подсказали, что нужно изменить, чтобы не повторился результат первого боя с Усиком

Известный тренер дал британцу совет перед реваншем с украинцем.
Сегодня, 13:27
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный тренер Боб Сантос поделился мыслями по поводу реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Специалист предположил, что британскому боксеру нужно изменить, чтобы добиться успеха в повторном поединке с украинцем.

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"Какова у него устойчивость к ударам, ведь очевидно, что Фьюри был подавлен. Он много раз ввязывался в войны с Уайлдером. Если Фьюри изменит свой стиль ведения боя в реванше с Усиком, то я думаю, что он сможет победить.

Если Фьюри выйдет с тем же самым планом на игру, что и сейчас, то все получится точно так же. Ничего не изменится. Но я думаю, если он будет драться с ним гораздо чаще, как с Уайлдером и ему подобными, то у него будет невероятно хороший шанс на победу.

Я думаю, Фьюри нужно больше его запугивать. Тайсону нужно больше использовать свое тело, а не просто передвигаться и боксировать. В своем последнем бою он слишком много двигался и боксировал", - приводит слова Сантоса BoxingScene.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри признался, как для него сложился первый бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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