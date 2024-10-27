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Дочь легендарной украинской спортсменки выиграла свой первый индивидуальный турнир в теннисе

Дарья Есипчук стала победительницей ITF W15.
Сегодня, 15:46
Дарья Есипчук / ФТУ
Дарья Есипчук / ФТУ

Украинская теннисистка Дарья Есипчук стала победительницей ITF W15 у Монастире, Тунис.

В финале Есипчук противостояла француженка Лая Патретич. Матч, который продлился чуть более часа, завершился уверенной победой украинки 6:0, 6:1.

Для 19-летней Есипчук эта победа стала первым в карьере индивидуальным триумфом. В 2023 году Дарья выиграла четыре титула ITF в парном разряде.

Также стоит отметить, что на турнире в Тунисе украинка не проиграла ни одного сета в пяти матчах, которые сыграла.

Интересно, что Дарья является дочерью легенды украинского спорта Инессы Кравец, которая почти четверть века держала мировой рекорд по тройному прыжку.

Ранее также обновился рейтинг WTA.

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