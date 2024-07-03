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Сайнс: Нетерпеливые команды Ф1 не заставят меня принять решение о будущем

Испанец намерен тщательно взвесить все за и против относительно всех доступных вариантов.
Сегодня, 00:41
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс настаивает на том, что он не будет торопиться с решением относительно своего будущего в Формуле-1, несмотря на давление со стороны команд, желающих его подписать, сообщает Motorsport.

У 29-летнего испанца есть предложения от трех команд: Заубер, Уильямс и Альпин. Они хотели бы, чтобы Сайнс принял решение как можно скорее, однако он хочет внимательно изучить все варианты.

"Несмотря на то, что некоторые команды нервничают или оказывают на меня давление, для меня пришло время насладиться моментом пребывания на подиуме", - сказал Карлос после того, как он финишировал третьим на Гран-при Австрии.

"Я буду честен и откровенен с командами, но для меня это настолько важное решение, что я потрачу на него все необходимое время. И если есть команды, которые не могут ждать или немного нетерпеливы, я ничего не могу с этим поделать".

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"Это будет мое будущее, мое решение, и я постараюсь быть максимально честным со всеми и дать себе время, которое мне нужно".

После двенадцати этапов Формулы-1 сезона-2024 Карлос Сайнс занимает четвертое место личного зачета пилотов, заработав 135 очков. Его напарник по команде Шарль Леклер идет третьим, имея 150 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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