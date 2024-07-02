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Хорнер: Авария с Норрисом не повлияет на Ферстаппена, он не изменится

Макс останется Максом, каким его все знают.
Сегодня, 22:00
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что Макс Ферстаппен не сменит подход к гонкам после недавней аварии с Ландо Норрисом на Гран-при Австрии.

Накануне старта этапа в Великобритании Хорнер поддержал своего подопечного и сказал, что в будущем произойдут подобные сражения на трассе при участии нидерландца.

"Я понимаю, что они уже поговорили. Я не думаю, что есть какие-либо проблемы. Конечно, со стороны Макса, он не собирается меняться", - цитирует британца Sky Sports.

"Я думаю, что есть элемент того, что Ландо учится гоняться за Максом, и они это понимают. Неизбежно между ними двумя будут более тесные сражения, поскольку машины будут достаточно равными в предстоящих гонках".

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"Макс — заядлый гонщик, он, наверное, один из самых сильных гонщиков на трассе. И все знают, что если вы собираетесь соревноваться с ним, он будет стараться изо всех сил".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф намекнул, что он постарается переманить Макса Ферстаппена в ближайшие годы.

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