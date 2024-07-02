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Советник Ред Булл раскритиковал "жалкое" поведение Норриса в Австрии

Гельмут Марко остался не в восторге от реакции пилота МакЛарен.
Сегодня, 18:36
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

Советник Ред Булл доктор Гельмут Марко раскритиковал комментарии пилота МакЛарен Ландо Норриса по командному радио во время Гран-при Австрии.

Британец столкнулся с Максом Ферстаппеном на заключительном этапе гонки в Шпильберге. Виновником инцидента был признан пилот "быков", который получил штраф +10 секунд. Норрис в свою очередь сошел с дистанции.

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Однако союзник Ферстаппена Марко возложил вину на Ландо, раскритиковав поведение 24-летнего гонщика.

"То, как Норрис вел себя по радио, было жалко. Но такие вещи случаются, и я бы списал это на несчастный случай во время гонки. Хотя, скорее всего, Норрис вышел за пределы своих возможностей", - цитирует австрийца RacingNews365.

Когда его спросили, считает ли он, что весь этот эпизод произошел из-за отсутствия опыта у Норриса, Марко ответил: "Определенно".

В то же самое время руководитель МакЛарен Андреа Стелла считает, что Формула-1 должна была наказать поведение Ферстаппена на трассе, которое привело к аварии.

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