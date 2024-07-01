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Руководитель МакЛарен: Ф1 нужно исправить некоторые правила, чтобы избежать повторения 2021 года

Андреа Стелла считает, что инцидент при участии Норриса и Ферстаппена на Гран-при Австрии можно было избежать.
Сегодня, 12:14
Андреа Стелла / Getty Images
Андреа Стелла / Getty Images

Главным событием Гран-при Австрии стала не победа Джорджа Расселла, а то, что к ней привело - авария Макса Ферстаппена и Ландо Норриса за семь кругов до конца заезда.

Нидерландец получил штраф +10 секунд за столкновение, которое досрочно прекратило гонку для его соперника.

По мнению руководителя МакЛарен Андреа Стеллы, ФИА должна пресекать подобные инциденты. Иначе Федерация рискует довести ситуацию до повторения сценария сезона-2021, который завершился скандальным решением гоночного директора Майкла Масси на Гран-при Абу-Даби.

"Это сложно, потому что иногда влияние штрафа может быть незначительным. Иногда он может быть большим, как в этом случае, когда одна машина была выведена из строя, а гонка для другой была сильно испорчена", - цитирует Стеллу Motorsport.

"Я думаю, что 10 секунд штрафа на самом деле были неэффективными. У нас есть гонщик, которого мы пытаемся догнать в личном зачете, но в итоге он набрал 10 очков. Это определенно заслуживает размышления".

Источник: Getty Images

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"Я уверен, что ФИА подойдет к этому делу, как к эпизоду, который дает нам множество случаев, которые следует проанализировать и подумать, как нам двигаться дальше".

"Мы не хотим видеть еще один 2021 год. Это не лучший момент для Формулы-1. Возможно, это было интересно, но не по уважительным причинам".

Стелла предполагает, что самое большое изменение, которое он хотел бы видеть, — это более строгое соблюдение правил, а не введение новых.

"Это следует воспринимать как возможность ужесточить границы и, честно говоря, обеспечить соблюдение некоторых уже существующих правил".

"Мы должны четко понимать, что этими правилами нельзя злоупотреблять таким образом, чтобы в противном случае оставалась возможность выполнить пару раз один и тот же маневр, а в третий раз произойдет авария. Даже по статистике несчастный случай произойдет".

Напомним, что Ландо Норрис прокомментировал его столкновение с Максом Ферстаппеном, заявив, что он потеряет уважение к оппоненту, если тот не признает вину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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