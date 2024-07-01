Норрис - об аварии с Ферстаппеном: Я потеряю уважение к нему, если он не признает свою вину

Дружба между гонщиками на трассе отходит на второй план.

В воскресенье, 30 июня, состоялся Гран-при Австрии, который завершился неожиданной победой пилота Мерседес Джорджа Расселла. Такой исход стал возможен после аварии на последних кругах заезда.

Лидеры гонки Макс Ферстаппен и Ландо Норрис не поделили место на трассе, что привело к столкновению, в результате которого британец сошел с дистанции, а нидерландец финишировал пятым.

Verstappen 💥 Norris



Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

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Сразу после гонки Норрис прокомментировал инцидент, сделав откровенное заявление о том, повлияет ли авария на их с Максом дружбу.

"Это зависит от того, что он скажет. Если он скажет, что не сделал ничего плохого, я потеряю из-за этого большое уважение к нему. Если он признается, что был глуп, въехал в меня и поступил безрассудно, то я испытаю небольшое уважение", - цитирует Ландо GP Blog.

"Я разочарован. Это была хорошая гонка. Я с нетерпением ждал честного боя, но не сказал бы, что он был именно таким. Тяжело это принять. Безошибочная гонка от меня".

"Я проделал хорошую работу, но меня выбили с гонки. Нельзя реагировать на действия другого пилота, он же так сделал три раза из трех. Два раза мне удалось избежать столкновения. В третий раз он столкнулся со мной. Он разрушил свою гонку так же, как и мою".

Стюарды "наградили" Ферстаппена штрафом +10 секунд, который никак не повлиял на итоговый результат. В итоге трехкратный чемпион мира даже увеличил свой отрыв от соперника в личном зачете пилотов.

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