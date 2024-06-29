Ферстаппен поддержал своего отца в конфликте с руководителем Ред Булл

Днем ранее стало известно о конфликте между руководителем Ред Булл Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном, отцом Макса Ферстаппена.

Ферстаппен-старший отказался пожать руку Хорнеру после того, как британец якобы запретил ему участвовать в демонстрационных заездах по ходу уик-энда Гран-при Австрии.

После того, как его спросили о последних событиях в затянувшейся саге, Макс сказал, что он встал на сторону своего отца, что снова усилит напряженность.

"Естественно, это неприятно ни для меня, ни для моего отца, ни для Кристиана, ни для команды. Конечно, я не хочу, чтобы такое происходило", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Мой отец совершенно ясно объяснил причины этого, и, конечно, я могу понять его мнение по этому поводу, потому что сначала его просят сесть за руль, но потом он обнаруживает, что ему не разрешено это сделать".

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"Моему отцу на самом деле все равно, но его попросили покататься ради нидерландских фанатов. И я понимаю, что с другой стороны важно сосредоточиться на производительности, которая необходима. Я хочу хороших отношений со всеми. Но, конечно, этого сценария можно было бы избежать".

Этот конфликт разгорелся в уик-энд, когда Ред Булл празднует свое 20-летие в Формуле-1, еще и на родной трассе. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами сессий этапа в Австрии.

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