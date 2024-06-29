iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен поддержал своего отца в конфликте с руководителем Ред Булл

Кристиан Хорнер и Йос Ферстаппен снова начинают "воевать".
Сегодня, 20:39
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Днем ранее стало известно о конфликте между руководителем Ред Булл Кристианом Хорнером и Йосом Ферстаппеном, отцом Макса Ферстаппена.

Ферстаппен-старший отказался пожать руку Хорнеру после того, как британец якобы запретил ему участвовать в демонстрационных заездах по ходу уик-энда Гран-при Австрии.

После того, как его спросили о последних событиях в затянувшейся саге, Макс сказал, что он встал на сторону своего отца, что снова усилит напряженность.

"Естественно, это неприятно ни для меня, ни для моего отца, ни для Кристиана, ни для команды. Конечно, я не хочу, чтобы такое происходило", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Мой отец совершенно ясно объяснил причины этого, и, конечно, я могу понять его мнение по этому поводу, потому что сначала его просят сесть за руль, но потом он обнаруживает, что ему не разрешено это сделать".

Читай также: Ферстаппен: Я не могу резко сказать Ред Булл "Все, пока, я ухожу", Формула-1 так не работает

"Моему отцу на самом деле все равно, но его попросили покататься ради нидерландских фанатов. И я понимаю, что с другой стороны важно сосредоточиться на производительности, которая необходима. Я хочу хороших отношений со всеми. Но, конечно, этого сценария можно было бы избежать".

Этот конфликт разгорелся в уик-энд, когда Ред Булл празднует свое 20-летие в Формуле-1, еще и на родной трассе. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами сессий этапа в Австрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен Йос Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен: Я не могу резко сказать Ред Булл "Все, пока, я ухожу", Формула-1 так не работает Ферстаппен: Я не могу резко сказать Ред Булл "Все, пока, я ухожу", Формула-1 так не работает
Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
Хорнер: Ред Булл нужно, чтобы Перес участвовал в борьбе с МакЛарен и Феррари Хорнер: Ред Булл нужно, чтобы Перес участвовал в борьбе с МакЛарен и Феррари
Спаллетти назвал причину вылета Италии с Евро-2024 Спаллетти назвал причину вылета Италии с Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Швейцария - Италия 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Швейцария - Италия 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202422:42
Спаллетти назвал причину вылета Италии с Евро-2024
Евро-202422:39
Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"
Европа22:20
Экс-звезда Манчестер Сити разбил дорогостоящий суперкар
Евро-202421:53
Германия - Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:50
Стюарды могут оштрафовать Цуноду за эйблизм
Теннис21:44
Людмила Киченок выиграла парный турнир WTA 500 в Истборне
Евро-202421:36
Швейцария - Италия 2:0 видео голов и обзор 1/8 финала Евро-2024
Бокс21:30
Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
НБА21:26
ЛеБрон станет свободным агентом, но подпишет новый контракт с Лейкерс
Евро-202421:05
Евро-2024: Швейцария стала первым четвертьфиналистом, Германия с Данией определят второго
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK