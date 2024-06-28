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Ферстаппен: Я не могу резко сказать Ред Булл "Все, пока, я ухожу", Формула-1 так не работает

Нидерландец пока что не планирует уходить из родной команды.
Сегодня, 00:59
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Трехкратный чемпион мира в составе Ред Булл Макс Ферстаппен остается целью Мерседес, куда его пытается забрать руководитель немецкой команды Тото Вольфф.

Несмотря на действующий до конца 2028 года контракт, слухи продолжают сватать нидерландца к "серебряным стрелам".

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Во время общения с журналистами накануне старта этапа в Австрии Макса спросили, сможет ли он покинуть Ред Булл, если он поймет, что у команды не будет лучшей машины во всей Формуле-1 в 2025 году.

"Я не думаю, что Формула-1 работает таким образом – когда вдруг можно сказать: "Ну, пока, ребята". Это не так", — цитирует Ферстаппена Motorsport.

"У меня длительный контракт с командой, я очень доволен тем, где нахожусь. И, как я уже сказал ранее, мы уже концентрируемся на следующем году и вещах, которые мы можем реализовать. Так что, я думаю, этого достаточно насчет того, где я буду в следующем году".

Напомним, что нынешний сезон может стать последним для Даниэля Риккардо в системе Ред Булл, так как в 2025 году на его место в РБ планируется посадить Лиама Лоусона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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