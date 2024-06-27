Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году
Пилот РБ Даниэль Риккардо близок к тому, чтобы потерять место в команде.
На данный момент 34-летний австралиец претендует лишь на место напарника Юки Цуноды в 2025 году, так как в Ред Булл все места заняты.
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Однако и эта роль может от него ускользнуть. Недавно советник Ред Булл Гельмут Марко намекнул на то, что австрийская команда посадит Лиама Лоусона в болид РБ в следующем сезоне.
"Акционеры дали понять, что РБ — юниорская команда, и действовать надо соответственно. Целью (Риккардо) было попасть в Ред Булл за счет исключительных результатов. Но теперь это место принадлежит Серхио Пересу", - цитирует Марко RacingNews365.
"Этот план больше не осуществим, и вскоре нам придется нанять молодого гонщика. Это будет Лиам Лоусон".
Решение Ред Булл "повысить" Лиама Лоусона может быть связано с интересом Ауди к 22-летнему новозеландцу.
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