Советник Ред Булл намекнул на замену Риккардо на Лоусона в РБ в 2025 году

У "Медоеда" осталось совсем мало шансов на то, чтобы сохранить место в команде.

Пилот РБ Даниэль Риккардо близок к тому, чтобы потерять место в команде.

На данный момент 34-летний австралиец претендует лишь на место напарника Юки Цуноды в 2025 году, так как в Ред Булл все места заняты.

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Однако и эта роль может от него ускользнуть. Недавно советник Ред Булл Гельмут Марко намекнул на то, что австрийская команда посадит Лиама Лоусона в болид РБ в следующем сезоне.

"Акционеры дали понять, что РБ — юниорская команда, и действовать надо соответственно. Целью (Риккардо) было попасть в Ред Булл за счет исключительных результатов. Но теперь это место принадлежит Серхио Пересу", - цитирует Марко RacingNews365.

"Этот план больше не осуществим, и вскоре нам придется нанять молодого гонщика. Это будет Лиам Лоусон".

Решение Ред Булл "повысить" Лиама Лоусона может быть связано с интересом Ауди к 22-летнему новозеландцу.

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