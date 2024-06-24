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Ауди рассматривает кандидатуру резервного пилота Ред Булл

Лиам Лоусон может присоединиться к Нико Хюлькенбергу.
Сегодня, 17:15
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Ауди рассматривает подписание пилота Ред Булл Лиама Лоусона, пишет motorsport.

Напомним, что немецкая команда долгое время интересовалась Карлосом Сайнсом, но испанец склоняется к переходу в Уильямс или Альпин.

Другой вероятный кандидат - Пьер Гасли, также, скорее всего, не перейдет в Ауди, Окон - близок к Хаас, а Цунода уже отказал руководству Ауди, и по итогу у команды заканчиваются варианты.

Потому руководитель команды Андреас Зайндль обратил свое внимание на резервиста Ред Булл Лиама Лоусона.

На текущий момент новозеландец ждет решения команды по составу РБ на следующий сезон. Его поддерживает Гельмут Марко, в то время как Кристиан Хорнер хочет оставить Риккардо.

Лоусон должен получить ответ до сентября, и если в РЬ он окажется не нужен - Ауди неплохой вариант для молодого пилота.

Ранее также Карлос Сайнс раскритиковал своего партнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

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