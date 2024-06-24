iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс - о Леклере: Он слишком часто жалуется после гонок

В Феррари назревает конфликт между двумя пилотами.
Сегодня, 15:01
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images

Во время Гран-при Испании Феррари не смогла составить конкуренцию Ред Булл, МакЛарен и Мерседес.

Более того, на третьем круге гонки дошло даже до столкновения между Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, который после финиша остался недоволен действиями напарника, обвинив того в ненужной агрессии.

Однако испанцу было, что ответить на слова монегаска.

"Я думаю, он слишком часто после гонки на что-то жалуется. Очевидно, было жарко, он мог так подумать", - цитирует Карлоса официальный сайт Формулы-1.

"Честно говоря, на данном этапе сезона я не знаю. Я атаковал, мы были на новом софте, Мерседес был на подержанном софте. И нам пришлось идти в атаку на первых кругах. Когда ты на новой резине, нужно стараться пройти всех".

Читай также: Гран-при Австрии: расписание и результаты

"Я обогнал Шарля, потому что не знаю, допустил ли он ошибку или так справился с ситуацией".

Напомним, что победу в Гран-при Испании завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. А вот Ландо Норрис из МакЛарен, завоевавший поул, финишировал вторым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Гран-при Испании Шарль Леклер

Статьи по теме

Гран-при Испании: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон впервые в сезоне оказался на подиуме Гран-при Испании: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон впервые в сезоне оказался на подиуме
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202417:21
Хавбек сборной Хорватии: Мы не показали свое лицо в первых двух турах
Формула 117:15
Ауди рассматривает кандидатуру резервного пилота Ред Булл
Европа16:51
Дом матери футболиста сборной Франции ограбили по наводке из мессенджера
Украина16:30
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
Евро-202416:19
Один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией
Европа15:56
Виноват Мбаппе? Футболист Реала решил покинуть клуб
Европа15:33
Сын легенды футбола намерен стать репером и креативным директором мирового бренда
Теннис15:05
Калинина стартовала с победы на турнире в Истборне
Формула 115:01
Сайнс - о Леклере: Он слишком часто жалуется после гонок
Европа14:50
Капитан Реала подписал контракт с саудовским клубом - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK