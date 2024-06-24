Сайнс - о Леклере: Он слишком часто жалуется после гонок

Во время Гран-при Испании Феррари не смогла составить конкуренцию Ред Булл, МакЛарен и Мерседес.

Более того, на третьем круге гонки дошло даже до столкновения между Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, который после финиша остался недоволен действиями напарника, обвинив того в ненужной агрессии.

Однако испанцу было, что ответить на слова монегаска.

"Я думаю, он слишком часто после гонки на что-то жалуется. Очевидно, было жарко, он мог так подумать", - цитирует Карлоса официальный сайт Формулы-1.

"Честно говоря, на данном этапе сезона я не знаю. Я атаковал, мы были на новом софте, Мерседес был на подержанном софте. И нам пришлось идти в атаку на первых кругах. Когда ты на новой резине, нужно стараться пройти всех".

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"Я обогнал Шарля, потому что не знаю, допустил ли он ошибку или так справился с ситуацией".

Напомним, что победу в Гран-при Испании завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. А вот Ландо Норрис из МакЛарен, завоевавший поул, финишировал вторым.

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