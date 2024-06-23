Ферстаппен выиграл Гран-при Испании
В Барселоне состоялось Гран-при Испании по Формуле 1.
На старте гонки Джордж Рассел удивил всех остальных и смог обойти Хэмилтона, Норриса и Ферстаппена, вырвавшись в лидеры. При этом, Ландо пропустил вперед и лидера сезона, который лишь два круга шел вторым, а затем обошел Рассела.
После того, как Ферстаппен захватил лидерство он не отдавал его почти на протяжении всей гонки и в итоге с довольно большим отрывом от второго места стал победителем гран-при.
За Максом финишировал Ландо Норрис, отстав от него чуть более чем на 3 секунды, а за ним расположился дуэт из Мерседес. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон, а за ним Джордж Рассел.
Далее шел тандем Феррари. Шарль Леклер замкнул пятерку, а Карлос Сайнц занял шестую строчку.
В десятку также вошли Оскар Пиастри, Пьер Гасли, Серхио Перес и Эстебан Окон.
Гран-при Формулы 1
Барселона, Испания
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Лекелр (Феррари)
- Карлос Сайнц (Феррари)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Cерхио Перес
- Пьер Гасли (Альпин)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Нико Гюлькенберг (Гаас)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Джоу Гуанью (Заубер)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Даниэль Риккьярдо (РБ)
- Вальтери Боттас (Заубер)
- Кевин Магнуссен (Гаас)
- Александер Альбон (Уильямс)
- Юки Цунода (РБ)
- Логан Сарджент (Уильямс)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!