Ферстаппен выиграл Гран-при Испании

Макс довольно быстро захватил лидерство уже на старте гонки и почти не отдавал его.

В Барселоне состоялось Гран-при Испании по Формуле 1.

На старте гонки Джордж Рассел удивил всех остальных и смог обойти Хэмилтона, Норриса и Ферстаппена, вырвавшись в лидеры. При этом, Ландо пропустил вперед и лидера сезона, который лишь два круга шел вторым, а затем обошел Рассела.

После того, как Ферстаппен захватил лидерство он не отдавал его почти на протяжении всей гонки и в итоге с довольно большим отрывом от второго места стал победителем гран-при.

За Максом финишировал Ландо Норрис, отстав от него чуть более чем на 3 секунды, а за ним расположился дуэт из Мерседес. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон, а за ним Джордж Рассел.

Далее шел тандем Феррари. Шарль Леклер замкнул пятерку, а Карлос Сайнц занял шестую строчку.

В десятку также вошли Оскар Пиастри, Пьер Гасли, Серхио Перес и Эстебан Окон.

Гран-при Формулы 1

Барселона, Испания

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (Макларен) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Лекелр (Феррари) Карлос Сайнц (Феррари) Оскар Пиастри (Макларен) Cерхио Перес Пьер Гасли (Альпин) Эстебан Окон (Альпин) Нико Гюлькенберг (Гаас) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Джоу Гуанью (Заубер) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Даниэль Риккьярдо (РБ) Вальтери Боттас (Заубер) Кевин Магнуссен (Гаас) Александер Альбон (Уильямс) Юки Цунода (РБ) Логан Сарджент (Уильямс)

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