Гасли подписал новый многолетний контракт с Альпин

Команда Альпин объявила о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли.

Срок действия нового соглашения с 28-летним гонщиком, чей договор истекал в конце этого года, не раскрывается, но сообщается, что оно является долгосрочным.

Как гласит заявление на официальном сайте Альпин, французский гонщик продолжит выступать в составе команды не только в сезоне 2025 года, но и в дальнейшем.

"Я чувствую себя как дома в этой прекрасной команде. Я наслаждаюсь тем, что являюсь частью и проекта в Формуле-1, и более широкого видения компании Альпин. Я здесь официально уже более 18 месяцев, и планом всегда было выстраивание долгосрочного проекта вместе с командой. Хотя на трассе сезон пока складывается тяжело, я по-прежнему верю в проект и никуда не ухожу.

Я доволен внесенными изменениями, упорной работой и направлением, которое выбрала команда. В сотрудниках и ресурсах коллектива заложен большой потенциал. Я с воодушевлением ожидаю будущего, а прямо сейчас сосредоточен на повседневных деталях, благодаря которым мы стремимся улучшить наши результаты", - заявил Гасли.

