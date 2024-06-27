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Гасли подписал новый многолетний контракт с Альпин

Французский пилот продолжит выступления за команду и ждет нового напарника.
Сегодня, 13:02
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Команда Альпин объявила о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли.

Срок действия нового соглашения с 28-летним гонщиком, чей договор истекал в конце этого года, не раскрывается, но сообщается, что оно является долгосрочным.

Как гласит заявление на официальном сайте Альпин, французский гонщик продолжит выступать в составе команды не только в сезоне 2025 года, но и в дальнейшем.

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"Я чувствую себя как дома в этой прекрасной команде. Я наслаждаюсь тем, что являюсь частью и проекта в Формуле-1, и более широкого видения компании Альпин. Я здесь официально уже более 18 месяцев, и планом всегда было выстраивание долгосрочного проекта вместе с командой. Хотя на трассе сезон пока складывается тяжело, я по-прежнему верю в проект и никуда не ухожу.

Я доволен внесенными изменениями, упорной работой и направлением, которое выбрала команда. В сотрудниках и ресурсах коллектива заложен большой потенциал. Я с воодушевлением ожидаю будущего, а прямо сейчас сосредоточен на повседневных деталях, благодаря которым мы стремимся улучшить наши результаты", - заявил Гасли.

Нынешний сезон является для Гасли вторым в составе Альпин. За 32 старта во французской команде пилот набрал 67 очков, а также занял в 2023 году третье место в спринтерской гонке Гран-при Бельгии и третье место на Гран-при Нидерландов.

В текущем сезоне Гасли занимает 15-ю позицию в личном зачете пилотов, имея в своем активе пять баллов.

Имя будущего напарника француза вместо Эстебана Окона, который покидает команду по окончании нынешнего сезона, будет названо позже.

Ранее руководитель Альпин рассказал, каким пилотом команда намерена заменить Окона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли Альпин

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