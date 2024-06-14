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Автоспорт

Руководитель Альпин рассказал, каким пилотом команда намерена заменить Окона

Для французов важно, чтобы кандидат мог работать с напарником без конфликтов.
Вчера, 12:43
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Недавно стало известно, что Эстебан Окон покинет Альпин по окончанию нынешнего сезона.

Французская команда приняла решение не продлевать контракт с 27-летним гонщиком, у которого регулярно возникали конфликтные ситуации с Пьером Гасли.

Теперь же руководитель Альпин Бруно Фамин рассказал, какого пилота будет искать команда. Фамин заявил, что его приоритетом будет поиск профессионала, чтобы гонщики были готовы работать вместе.

"Я думаю, что отношения не имеют значения. Имеет значение профессионализм. Нам нужны профессиональные пилоты", - цитирует Фамина Motorsport.

"Им нужно работать вместе. Это часть работы – иметь возможность работать со своим напарником, чтобы добиться лучшего для команды".

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Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что Даниэлю Риккардо нужно усердно работать, если тот хочет сохранить место в Формуле 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эстебан Окон Альпин

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