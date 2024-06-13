Хорнер намекнул, что Риккардо близок к потере кокпита

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер намекнул, что Даниэль Риккардо близок к тому, чтобы потерять место в РБ.

Хорнер заявил, что автстралийцу нужно постараться в ближайшее время, так как другие талантливые пилоты уже "стучаться в двери".

Отметим, что ряд изданий и экспертов предполагают, что Риккардо может быть заменен на Лоусона уже этим летом.

Времени еще много. У нас есть Даниэль, пилот с большим опытом, и нельзя игнорировать тот факт, что его опыт, безусловно, помог Юки – речь о некоторых инженерных направлениях, которые, думаю, очень помогли в тот момент.

У нас есть отличные таланты в Формуле-2, есть Исак Хаджар, который стучится в двери. Риккардо нужно упорно трудиться, чтобы сохранить место, если он этого желает.

И есть Лиам Лоусон – еще один полноценный член команды. Он рвется в бой, приклеен к нам в каждой сессии. И мы знаем, на что он способен. Так что на актуальных гонщиков всегда оказывается давление", - цитирует Хорнера Crash.

Ранее также сообщалось, что украинский пилот вскоре дебютирует в Формуле-4.

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