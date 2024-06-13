Украинский пилот дебютирует в Формуле-4 в этом году

Александр Бондарев сядет за руль болида уже в сентябре.

Украинский пилот академии Уильямс Александр Бондарев дебютирует в Формуле-4 уже в этом году, утверждает Feeder Series.

15-летний украинец проведет два финальных заезда итальянской Формулы-4, а уже в следующем году проведет свой первый полноценный сезон.

"Бондарев проведет две последние гонки итальянского чемпионата Формулы-4. Затем он будет готовиться к Формуле-4 ОАЭ, чтобы поучаствовать в соревнованиях в январе и феврале, прежде чем начать выступать в итальянской Формуле-4", – рассказал спортивный директор Уильямс Свен Смитс.

Дебют юного пилота состоится 27 сентября на трассе Барселона-Каталунья, а уже спустя четыре недели Бондарев примет участие в финале Формулы-4 в Монце.

Ранее также сообщалось о грандиозных планах Макларена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!