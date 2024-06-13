МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений

Новые детали команда из Уокинга начнет использовать уже с Гран-при Испании.

По сравнению с прошлым сезоном МакЛарен сделал большой шаг к тому, чтобы составить конкуренцию Ред Булл на трассе.

Ландо Норрис завоевал свою первую победу в карьере, выиграв Гран-при Майами. При этом британец вместе с напарником по команде Оскаром Пиастри стабильно борется за подиум, заметно сократив отставание от "быков".

Руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла анонсировал обновления, которые "оранжевые" будут внедрять, начиная с будущего Гран-при Испании.

"У нас будут некоторые обновления на ближайших гонках, но это не будут какие-то большие обновления, которые мы видели за последние 12 месяцев", - цитирует итальянца Motorsport.

"Это скорее отдельные компоненты, в которых мы нашли немного производительности. И вместо того, чтобы ждать, чтобы использовать все обновления сразу, как только они будут готовы, мы займемся отдельным постепенным внедрением".

Читай также: Уильямс предлагает Сайнсу четырехлетний контракт

"Поэтому я не буду говорить что именно, но мы увидим что-то новое в нескольких предстоящих гонках".

Ранее пилот МакЛарен Оскар Пиастри заявил, что высокий темп Мерседес на Гран-при Канады его вовсе не удивил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!