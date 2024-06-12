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Автоспорт

Уильямс предлагает Сайнсу четырехлетний контракт

При этом пилот сможет покинуть команду в 2026 году.
Вчера, 13:43
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Уильмся и Карлос Сайнс все еще ведут переговоры, пишет обозреватель AMuS Михаэль Шмидт.

По информации журналиста, команда из Гроу предлагает испанцу четырехлетний контракт по схеме 2+1+1. Таким образом, Карлос сможет покинуть Уильямс, если прогресс команды окажется недостаточным.

Также пилот Феррари все еще интересует Ауди, но все еще не принял окончательное решение.

Также Шмидт рассказал, что новой парой пилотов в Хаас, вероятно, станут Оливер Бермэн и Эстебан Окон, а Лиам Лоусон имеет все шансы получить кокпит Даниэля Риккардо.

Ранее также сообщалось, что Феррари вынуждена ускорить разработку следующего обновления.

 

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