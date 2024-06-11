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Автоспорт

Феррари форсировала производство следующего крупного обновления

Скудерия обновит днище перед ближайшим Гран-при.
11 июня, 14:35
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари намерены подготовить второе крупное обновление болида в этом сезоне раньше срока, пишет Formu1a.uno.

Напомним, что первое большое обновление Скудерии состоялось в Имоле, второе же должно было появиться на Гран-при Великобритании.

Однако последние результаты заставили команду действовать и форсировать разработку и производство новых деталей.

Красные болиды смогут похвастать обновленным днищем уже на этапе в Испании, который состоится в конце июня.

Как сообщают представители команды, обновленные днище должно повысить прижимную силу на 10 пунктов.

Ранее также сообщалось, что на Гран-при Испании Перес будет оштрафован тремя позициями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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