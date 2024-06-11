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Автоспорт

Пиастри не удивился, насколько быстрым был Мерседес во время Гран-при Канады

Австралиец ожидал подобного выступления от "серебряных стрел".
11 июня, 22:39
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Практически всю дистанцию Гран-при Канады пилот МакЛарен Оскар Пиастри провел в борьбе с дуэт Мерседес Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

В итоге Пиастри финишировал четвертым, разделив гонщиков немецкого коллектива.

На вопрос, удивлен ли он скоростью Мерседес, Оскар ответил: "Я думаю, тот факт, что они были быстрыми, не стал большим сюрпризом", - цитирует австралийца Motorsport.

"В третьей практике, когда Льюис показал лучшее время, мы чесали затылки. Мы поняли, почему он был быстрейшим после сессии, но во время практики мы бы не смогли приблизиться к его результату".

Источник: Getty Images

"Даже во втором сегменте квалификации я не мог найти полсекунды, на которые меня опережал Джордж. Так что в эти выходные они действительно были очень быстрыми. Думаю, они правильно работали с шинами".

"Так что да, возможно, для них это был просто более сильный уик-энд. Но это не было полной неожиданностью".

Ранее пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал уик-энд в Канаде, который стал настоящим кошмаром для итальянской команды.

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