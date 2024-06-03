Окон покинет Альпин по завершению нынешнего сезона

Судя по всему, инцидент с напарником по команде во время Гран-при Монако стал последней каплей.

Команда Формулы-1 Альпин на своем официальном сайте объявила о расставании с Эстебаном Оконом по завершению сезона 2024 года. Стороны приняли решение не продлевать контракт.

Нынешний сезон стал пятым для 27-летнего пилота в составе французского коллектива. В первый год сотрудничества команда еще называлась Рено.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.



Read more 👇 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024

В составе Альпин Окон завоевал свою единственную победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Венгрии 2021 года. На его счету также два подиума: второе место на Гран-при Сахира 2020 года и третье место на Гран-при Монако 2023 года.

"Участие в гонках за эту команду Формулы-1 было важным периодом в моей жизни. Хотя я работаю здесь уже пять лет в качестве штатного гонщика, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне, когда я был подростком, так что для меня это всегда будет особенным местом", - сказал Окон.

"Вместе мы пережили несколько прекрасных моментов, но были и трудные моменты, и я, конечно, благодарен всем в команде за эти незабываемые моменты. Я объявлю о своих планах очень скоро, но пока я полностью сосредоточен на том, чтобы добиться успеха для этой команды и успешно провести оставшуюся часть сезона".

Читай также: Албон рассказал, почему он решился продлить контракт с Уильямс

Напомним, что Альпин рассматривал отстранение Окона от участия на Гран-при Канады в качестве наказания из-за его аварии с напарником по команде Пьером Гасли во время Гран-при Монако.

В последнее время в зарубежных СМИ появилась информация о переговорах Окона с Хаас, который полностью сменит состав гонщиков в 2025 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!