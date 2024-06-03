Окон покинет Альпин по завершению нынешнего сезона
Команда Формулы-1 Альпин на своем официальном сайте объявила о расставании с Эстебаном Оконом по завершению сезона 2024 года. Стороны приняли решение не продлевать контракт.
Нынешний сезон стал пятым для 27-летнего пилота в составе французского коллектива. В первый год сотрудничества команда еще называлась Рено.
BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024
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В составе Альпин Окон завоевал свою единственную победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Венгрии 2021 года. На его счету также два подиума: второе место на Гран-при Сахира 2020 года и третье место на Гран-при Монако 2023 года.
"Участие в гонках за эту команду Формулы-1 было важным периодом в моей жизни. Хотя я работаю здесь уже пять лет в качестве штатного гонщика, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне, когда я был подростком, так что для меня это всегда будет особенным местом", - сказал Окон.
"Вместе мы пережили несколько прекрасных моментов, но были и трудные моменты, и я, конечно, благодарен всем в команде за эти незабываемые моменты. Я объявлю о своих планах очень скоро, но пока я полностью сосредоточен на том, чтобы добиться успеха для этой команды и успешно провести оставшуюся часть сезона".
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Напомним, что Альпин рассматривал отстранение Окона от участия на Гран-при Канады в качестве наказания из-за его аварии с напарником по команде Пьером Гасли во время Гран-при Монако.
В последнее время в зарубежных СМИ появилась информация о переговорах Окона с Хаас, который полностью сменит состав гонщиков в 2025 году.
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