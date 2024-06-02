Албон рассказал, почему он решился продлить контракт с Уильямс

В мае Алекс Албон подписал новый контракт с Уильямс. Данное решение тайского гонщика удивило многих, ведь его связывали с потенциальным возвращением в Ред Булл.

Однако Албон согласился на многолетнее продление и сейчас он объяснил свое решение двигателями Мерседес, которые использует команда из Гроу.

"Я думаю, что Мерседес снова и снова, когда дело доходит до этих изменений в правилах, кажется, что они на шаг впереди своих соперников", - цитирует пилота Formu1a.uno.

"Я не хочу сказать, что я не думаю, что другие команды проделают хорошую работу. Но я думаю, что это, по крайней мере, безопасная ставка".

После восьми первых этапов сезона и двух спринтерских гонок Алекс Албон занимает 15-е место в личном зачете, заработав два очка. Уильямс в Кубке конструкторов идет среди аутсайдеров - 2 балла и восьмое место.

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