Уильямс продлил контракт с одним из пилотов

Уильямс объявил о подписании нового контракта с Алексом Албоном.

Как сообщается, новый контракт пилота с Уильямсом рассчитан на несколько лет. Предыдущее соглашение Албона действовало до конца 2025 года.

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We're delighted to confirm @alex_albon has committed his long-term future to the team! 💙 — Williams Racing (@WilliamsRacing) May 15, 2024

Таким образом Алекс точно будет выступать за текущую команду в новом регламенте, который вступит в силу в 2026 году.

На данный момент лучшим результатом Албона в составе Уильямса является седьмое место в гонке – Алекс дважды добивался такого результата по ходу сезона-2023.

Ранее также сообщалось, что ФИА ищет ннового поставщика гало.

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