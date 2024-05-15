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Уильямс продлил контракт с одним из пилотов

Алекс Албон останется в команде надолго.
Сегодня, 12:38
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Уильямс объявил о подписании нового контракта с Алексом Албоном.

Как сообщается, новый контракт пилота с Уильямсом рассчитан на несколько лет. Предыдущее соглашение Албона действовало до конца 2025 года. 

Таким образом Алекс точно будет выступать за текущую команду в новом регламенте, который вступит в силу в 2026 году.

На данный момент лучшим результатом Албона в составе Уильямса является седьмое место в гонке – Алекс дважды добивался такого результата по ходу сезона-2023.

Ранее также сообщалось, что ФИА ищет ннового поставщика гало.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Алекс Албон

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