ФИА открыла тендер на поставку нового гало

Серии нужен облегченный, но не менее прочный ореол.

ФИА ищет нового производителя защитного ореола для болидов, пишет f1i.com.

Ассоциация ищет нового поставщика, который сможет сделать более облегченную версию гало под новый регламент.

Напомним, что с 2026 года в Формуле-1 в силу вступит новый регламент, одной из целей которого будет облегчение веса болидов. Потому командам нугжо новое облегченное гало.

На данный момент вес всего защитного каркаса гало составляет 7 кг. В ФИА хотят найти компанию, которая сможет сделать гало столь же прочным с точки зрения конструкции, но чтобы при этом вес каркаса снизился до отметки в 6 кг.

Напомним, что с расписанием Гран-при Эмилии-Романьи вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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