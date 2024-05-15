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Автоспорт

ФИА открыла тендер на поставку нового гало

Серии нужен облегченный, но не менее прочный ореол.
Сегодня, 11:28
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

ФИА ищет нового производителя защитного ореола для болидов, пишет f1i.com.

Ассоциация ищет нового поставщика, который сможет сделать более облегченную версию гало под новый регламент.

Напомним, что с 2026 года в Формуле-1 в силу вступит новый регламент, одной из целей которого будет облегчение веса болидов. Потому командам нугжо новое облегченное гало.

На данный момент вес всего защитного каркаса гало составляет 7 кг. В ФИА хотят найти компанию, которая сможет сделать гало столь же прочным с точки зрения конструкции, но чтобы при этом вес каркаса снизился до отметки в 6 кг.

Напомним, что с расписанием Гран-при Эмилии-Романьи вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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