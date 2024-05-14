Гран-при Эмилии-Романьи: расписание и результаты

В Имоле пройдет седьмой этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).

Трасса и статистика

Изначально автодром Энцо и Дино Феррари в Имоле принимал Гран-при Италии в 1980 году. Там также проводился Гран-при Сан-Марино с 1981 по 2006 год.

Первый Гран-при Эмилии-Романьи прошел в рамках Формулы 1 в 2020 году, когда календарь серии претерпел изменений из-за эпидемии коронавируса. Победителем дебютной гонки стал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон.

Затем два года подряд победу праздновал Макс Ферстаппен (Ред Булл). Однако его серия была приостановлена в 2023 году после того, как Имола была затоплена, а заезд был отменен.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Макс Ферстаппен (2 победы), а рекордсменом среди команд является Ред Булл (2).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 63 круга (309 049 м). Длина одного круга составляет 4 909 м.

Конфигурация автодрома Энцо и Дино Феррари

Расписание и результаты заездов Гран-при Эмилии-Романьи-2024

Пятница, 17 мая

14:30 - первая практика

18:00 - вторая практика

Суббота, 18 мая

13:30 - третья практика

17:00 - квалификация

Воскресенье, 19 мая

16:00 - Гран-при Эмилии-Романьи

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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