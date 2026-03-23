Легендарный трек готов принять Гран-при в текущем сезоне
Имола готова заменить Катар или Абу-Даби.
Мэр Имолы Марко Паньери заявил, что трасса готова принять Формулу-1.
Напомним, что из-за конфликта на Ближнем Востоке были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Однако их решили не заменять другими этапами.
Однако, если ситуация затянется, то в зоне риска окажутся также гонки в Катаре и Абу-Даби. И на этот случай Имола готова принять Гран-при.
Прямо сейчас разумнее просто надеяться на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке, чем надеяться на то, что наш Гран-при мог получить место в календаре сезона-2026. Мы предпочитаем не форсировать события, а занять выжидательную позицию
Напомним, что Гран-при Катара и Абу-Даби пока запланирована на конец ноября и начало декабря.
