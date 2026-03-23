ФИА не будет менять правила текущего регламента

ФИА решила не менять в текущем сезоне правила регламента, сообщает Auto Motor und Sport.

После Гран-при Китая прошла встреча всех руководителей команд и представителей ФИА и Формулы-1.

Они пришли к выводу, что новые правила показали себя с отличной стороны. Гонки стали более зрелищными, что также подтверждает и отклик аудитории.

А потому никаких каринальных изменений в правилах в сезоне-2026 не будет, хотя нашелся и один спорный момент.

ФИА признала, что из-за особенностей новых двигателей у пилотов появились проблемы на квалификациях. Они попросту не могут атаковать на полную на протяжении всей сессии. Этот вопрос будет рассмотрен в будущем и, возможно, претерпит изменений.

