iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен выиграл гонку NLS на Нюрбургринге, но был дисквалифицирован

Лишился победы за превышение числа шин.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал на первом месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie.

Однако нидерландский гонщик был дисквалифицирован и лишён победы на этапе после того, как техническая проверка после финиша выявила нарушение, пишет Motorsport.

В машине Ферстаппена его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья. Вместо положенных шести комплектов шин в общей сложности было использовано семь.

Это автоматически привело к дисквалификации экипажа, но теперь пилот Ред Булл рассматривает возможность участия в третьей гонке чемпионата NLS.

К слову, эксперт назвал сроки устранения вибраций двигателя Астон Мартин в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Ферстаппен: Мне все равно, чем управлять Ферстаппен: Мне все равно, чем управлять
Ферстаппен сделал признание касательно завершения карьеры Ферстаппен сделал признание касательно завершения карьеры

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа10:51
Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике
НБА10:19
Дюрант обогнал Джордана в списке лучших бомбардиров
Другие09:52
Ферстаппен выиграл гонку NLS на Нюрбургринге, но был дисквалифицирован
НХЛ09:24
НХЛ: Эдмонтон проиграл Тампе, Питтсбург одолел Виннипег
НБА08:57
НБА: Лейкерс обыграл Орландо, Оклахома взяла вверх над Вашингтоном
Европа08:34
Челси терпит четвёртое поражение подряд
Европа08:16
Оценка Миколенко за матч против Челси
Европа07:55
Барселона ведёт переговоры по трансферу голкипера Сосьедада
Европа07:31
Оценки Цыганкова и Ваната за матч 29 тура Ла Лиги
Европа07:13
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK