Ферстаппен выиграл гонку NLS на Нюрбургринге, но был дисквалифицирован

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал на первом месте во второй гонке чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie.

Однако нидерландский гонщик был дисквалифицирован и лишён победы на этапе после того, как техническая проверка после финиша выявила нарушение, пишет Motorsport.

В машине Ферстаппена его напарниками по экипажу были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья. Вместо положенных шести комплектов шин в общей сложности было использовано семь.

Это автоматически привело к дисквалификации экипажа, но теперь пилот Ред Булл рассматривает возможность участия в третьей гонке чемпионата NLS.

