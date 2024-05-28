Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады

Руководитель Альпин Бруно Фамен готов использовать строгие меры наказания для Эстебана Окона, пишет Sky Sport.

Напомним, на Грпн-при Монако он чуть было не снес своего напарника Пьера Гасли не смог продолжить гонку из-за рестарта.

Своими действиями Окон заработал штраф в пять позиций в гонке в Монреале. А теперь и Альпин думает, как бы наказать своего пилота за поведение.

Руководитель французской команды готов отстранить Окона от гонки в Канаде, дав кокпит молодому Джеку Дуэну.

Также команда рассматривает денежный штраф и даже полный запрет на борьбу между Оконом и Гасли.

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