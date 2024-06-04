Альпин определился с претендентами на место Окона

Команда Формулы-1 Альпин определилась с претендентами на место Эстебана Окона, пишет обозреватель Лоренс Баретто.

Напомним, что французская команда решила решила не продолжать контракт с 27-летним пилотом.

В идеале Альпин хотел бы видеть в паре с Гасли Карлоса Сайнса, однако испанец предпочел бы Ауди или Уильямс.

А потому более реалистичными вариантами в команде видят резервного пилота Джека Дуэна или же Валттери Боттаса. При чем первый вариант наиболее простой и очевидный.

Дело в том, что финнский ветеран также интересует другие команды, и Альпин придется побороться, чтобы убедить Боттаса выбрать именно их.

Напомним, что в этот уик-энд состоится Гран-при Канады.

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