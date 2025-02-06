В Альпин отказались от плана на 100 гонок

Руководитель Альпин Оливер Оукс рассказал, что у команды больше нет планов с жесткими дедлайнами.

В 2021 году тогдашний глава команды Лоран Росси рассказал, что у них есть план, как вернуться в лидеры за 100 гонок. Спустя два года функционер признал, что, возомжно, понадобится 120 Гран-при.

В нынешнем же Альпин больше нет таких грандиозных и четких планов. Команда сейчас сосредоточена на том, чтобы просто стать сильнее.

"Все спрашивают, чувствую ли я давление. А я действительно смотрю на ситуацию иначе.

Нет грандиозного плана. Нет ничего, о чем говорили раньше, 100 гонок и все такое. Мы просто должны становиться лучше. Мы должны быть командой, которой хорошо руководят. И, полагаю, надо просто сосредоточиться на себе.

Даже с учетом всего этого шума вокруг силовой установки, разговоров о продаже и прочей ерунды, думаю, люди уже увидели, что нас это больше не беспокоит. Мы просто будем продолжать работу", – приводит слова Оукса Autosport.

Ранее также сообщалось, что гиперкар Эдриана Ньюи дебютирует в этом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!