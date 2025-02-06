iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Альпин отказались от плана на 100 гонок

Французская команда работает без строгих дедлайнов.
Сегодня, 19:05
Оливер Оукс / Getty Images
Оливер Оукс / Getty Images

Руководитель Альпин Оливер Оукс рассказал, что у команды больше нет планов с жесткими дедлайнами.

В 2021 году тогдашний глава команды Лоран Росси рассказал, что у них есть план, как вернуться в лидеры за 100 гонок. Спустя два года функционер признал, что, возомжно, понадобится 120 Гран-при.

В нынешнем же Альпин больше нет таких грандиозных и четких планов. Команда сейчас сосредоточена на том, чтобы просто стать сильнее.

"Все спрашивают, чувствую ли я давление. А я действительно смотрю на ситуацию иначе.

Нет грандиозного плана. Нет ничего, о чем говорили раньше, 100 гонок и все такое. Мы просто должны становиться лучше. Мы должны быть командой, которой хорошо руководят. И, полагаю, надо просто сосредоточиться на себе.

Даже с учетом всего этого шума вокруг силовой установки, разговоров о продаже и прочей ерунды, думаю, люди уже увидели, что нас это больше не беспокоит. Мы просто будем продолжать работу", – приводит слова Оукса Autosport.

Ранее также сообщалось, что гиперкар Эдриана Ньюи дебютирует в этом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Дуэн дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Абу-Даби Дуэн дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Абу-Даби
Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа21:18
Лидер клуба Ла Лиги рассказал о том, что у него произошел рецидив рака
Легкая атлетика20:54
Магучих открыла сезон золотой медалью турнира в Италии
Европа20:43
Спортинг готов отпустить Дёкереша летом по сниженной цене
Европа20:27
Игроки Барселоны выступили против подписания клубом Рэшфорда
Другие страны20:07
Бущан стал одним из лучших игроков матча против Аль-Халиджи
НБА20:01
Обмены НБА: Кливленд усилился в дедлайне
Формула 119:45
Новичок Мерседес признался, кого из пилотов считает своим кумиром
Европа19:44
Бущан одержал первую победу за Аш-Шабаб - соперник не забил пенальти
Формула 119:05
В Альпин отказались от плана на 100 гонок
Европа18:59
Спортдир Баварии высказался о переговорах по новому контракту с лидером клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK