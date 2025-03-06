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Автоспорт

Бриаторе: Альпин будет бороться за чемпионство в 2027 году

Итальянец убежден, что моторы Мерседес оправдают ожидания.
Сегодня, 17:46
Флавио Бриаторе / Getty Images
Флавио Бриаторе / Getty Images

Исполнительный советник Альпин Флавио Бриаторе рассказал, как быстро он планирурет изменить результаты команды.

Итальянец убежден, что с моторами Мерседес команда начнет побеждать уже в 2026 году, а еще через сезон будет бороться за титул.

"Этот сезон важен, потому что надо подготовиться к 2026-му, когда нужно начать побеждать в гонках.

В 2026 году у нас будут моторы Мерседес. Тем временем необходимо, чтобы в команду вписалось больше опытных специалистов. То же самое было в Бенеттон – люди думали, что это какая-то шутка, потому что мы были производителем футболок. Но после того, как мы начали выигрывать какие-то гонки, все захотели присоединиться, люди стали обращать внимание.

Если все сработает, я считаю, что в 2026-м возможны победы в гонках, а в 2027-м – борьба за титул", - цитирует Бриаторе Autosport.

Ранее также сообщалось, что Бриаторе пытался переманить в Альпин звездного пилота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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