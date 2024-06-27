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Астон Мартин продлил контракт со Строллом

Канадский гонщик останется напарником Фернандо Алонсо.
Сегодня, 13:49
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Астон Мартин объявил о продлении контракт со своим пилотом Лэнсом Строллом.

Об этом британская команда сообщила на своем официальном сайте.

Детали контракта 25-летнего канадского гонщика не раскрываются, но отмечается, что он будет представлять Астон Мартин в 2025 году и в дальнейшей перспективе.

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"Я невероятно счастлив, что решил остаться с командой в 2025 году и после. Потрясающе наблюдать за тем, как далеко мы зашли за последние пять лет. Мы сильно выросли как команда, а будущее еще более многообещающее", - сказал Стролл. 

Стролл присоединился к Астон Мартин в 2019 году. На его счету более 150 стартов в Формуле 1 и три подиума.

На данный момент канадский гонщик занимает 11-е место в личном зачете пилотов, имея в своем активе 17 очков.

Таким образом, Стролл останется напарником Фернандо Алонсо, который ранее подписал новый контракт с Астон Мартин до конца 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Лэнс Стролл

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