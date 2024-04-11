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Фернандо Алонсо подписал новый контракт с Астон Мартин

Испанец останется в Сильверстоуне до коцна 2026 года.
Сегодня, 19:59
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Астон Мартин объявил о новом контракте с Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион мира останется в Сильверстоуне до конца 2026 года, то есть, когда испанцу стукнет уже 45 лет.

Напомним, ранее Мерседес и Ред Булл рассматривали Алонсо в качестве замены своих пилотов, но испанец решил остаться.

Также вместе с заявлением о продолжении контракта в социальных сетях Фернандо одной фразой положил конец всем домыслам о его будущем: "Я здесь, чтобы остаться".

42-летний Алонсо, дебютировавший в Формуле-1 в 2001-м, уже является рекордсменом по количеству сезонов (21) и Гран-при (382).

Ранее также сообщалось, что Альпин готов продать свою команду в Формуле-1.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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