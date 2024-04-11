Фернандо Алонсо подписал новый контракт с Астон Мартин
Астон Мартин объявил о новом контракте с Фернандо Алонсо.
Двукратный чемпион мира останется в Сильверстоуне до конца 2026 года, то есть, когда испанцу стукнет уже 45 лет.
Напомним, ранее Мерседес и Ред Булл рассматривали Алонсо в качестве замены своих пилотов, но испанец решил остаться.
Также вместе с заявлением о продолжении контракта в социальных сетях Фернандо одной фразой положил конец всем домыслам о его будущем: "Я здесь, чтобы остаться".
Fernando Alonso isn't going anywhere 😎#F1 pic.twitter.com/dqeF0m9QLg— Formula 1 (@F1) April 11, 2024
42-летний Алонсо, дебютировавший в Формуле-1 в 2001-м, уже является рекордсменом по количеству сезонов (21) и Гран-при (382).
Ранее также сообщалось, что Альпин готов продать свою команду в Формуле-1.
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